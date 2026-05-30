FIT IM PARK 2026 - Jumping Fitness mit Nesrin Müller

auf der Wiese beim Schwanen

Eppingen 75031 Eppingen

Das intensive Intervalltraining wirkt sich positiv auf die Rumpfmuskulatur aus und beschleunigt die Fettverbrennung. Der Körper wird geformt und gefestigt.

Jeder Kursteilnehmer kann seine individuelle Trainingsintensität auf dem Trampolin jederzeit selbst bestimmen. Aufgrund der begrenzten Anzahl von 25 Trampoline wird dieser Kurs in 2 Blocks á 25 Min. aufgeteilt. Schuhe eingepackt und los! Zwischen Sommerflor und Altstadtpanorama finden in der beliebten Reihe "Fit im Park" wieder Angebote für alle Alters- und Interessengruppen statt. Sie können erneut verschiedene Sportarten ausprobieren, neue Aktivitäten für sich entdecken oder auch jede Woche auf ein Neues teilnehmen: Zusammen stärken wir unsere Fitness und Bewegungsfreude! • Veranstaltungsort: Wiese beim „Schwanen" • Teilnahme kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich • Bitte Turnmatte bzw. Decke mitbringen, falls vorhanden • Bei Regen findet die Übungseinheit im „Schwanen" statt

Info

Eppingen 75031 Eppingen
Sport & Bewegung
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