FIT IM PARK 2026 - Faszi(e)nierendes Workout

Dieses Faszi(e)nierendes Workout® verbindet dynamische, fließende Bewegung mit passender Musik zu einem ganzheitlichen Trainingserlebnis im Flow.

Die Beweglichkeit wird verbessert, Spannungen werden gelöst und das Wohlbefinden gefördert. Erlebe das fließende, faszi(e)nierende Workout®. Schuhe eingepackt und los! Zwischen Sommerflor und Altstadtpanorama finden in der beliebten Reihe "Fit im Park" wieder Angebote für alle Alters- und Interessengruppen statt. Sie können erneut verschiedene Sportarten ausprobieren, neue Aktivitäten für sich entdecken oder auch jede Woche auf ein Neues teilnehmen: Zusammen stärken wir unsere Fitness und Bewegungsfreude! • Veranstaltungsort: Wiese beim „Schwanen" • Teilnahme kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich • Bitte Turnmatte bzw. Decke mitbringen, falls vorhanden • Bei Regen findet die Übungseinheit im „Schwanen" statt