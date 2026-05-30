FIT IM PARK 2026 - Summer Flow -Yoga mit Pia Uhlig

Summer Flow – Yoga in der lichtvollen Energie des Sommers:

Mit allen Sinnen üben, das Gras unter den Füßen spüren, das Himmelszelt über dir spüren, sich von der Sommerluft beatmen lassen...uns von vitalisierender Energie und lebensfrohem Sein durchfluten lassen, innere Ruhe zu finden sowie Kraft und Energie zu tanken, um das Wohlbefinden und die Stressresistenz zu verbessern. Es ist nie zu spät, um mit Yoga anzufangen. Schuhe eingepackt und los! Zwischen Sommerflor und Altstadtpanorama finden in der beliebten Reihe "Fit im Park" wieder Angebote für alle Alters- und Interessengruppen statt. Sie können erneut verschiedene Sportarten ausprobieren, neue Aktivitäten für sich entdecken oder auch jede Woche auf ein Neues teilnehmen: Zusammen stärken wir unsere Fitness und Bewegungsfreude! • Veranstaltungsort: Wiese beim „Schwanen" • Teilnahme kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich • Bitte Turnmatte bzw. Decke mitbringen, falls vorhanden • Bei Regen findet die Übungseinheit im „Schwanen" statt