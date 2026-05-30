FIT IM PARK 2026 - Selbstverteidigung

Heute bei Fit im Park: Selbstverteidigung mit Steffen Kuhn, Jens Haar und Alfred Keller - Wie können sich Schwächere gegen Stärkere, Klein gegen Große oder Frauen gegen Männer wehren?

Der Karateverein Eppingen gibt einen Einblick in das Thema "Selbstverteidigung". Schuhe eingepackt und los! Zwischen Sommerflor und Altstadtpanorama finden in der beliebten Reihe "Fit im Park" wieder Angebote für alle Alter- und Interessengruppen statt. Sie können erneut verschiedene Sportarten ausprobieren, neue Aktivitäten für sich entdecken oder auch jede Woche auf ein Neues teilnehmen: Zusammen stärken wir unsere Fitness und Bewegungsfreude! •Veranstaltungsort: Wiese beim „Schwanen" •Teilnahme kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich •Bei Regen findet die Übungseinheit im „Schwanen" statt