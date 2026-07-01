FIT IM PARK 2026 - Selbstverteidigung

auf der Wiese beim Schwanen

Eppingen 75031 Eppingen

Heute bei Fit im Park: Selbstverteidigung mit Steffen Kuhn, Jens Haar und Alfred Keller - Wie können sich Schwächere gegen Stärkere, Klein gegen Große oder Frauen gegen Männer wehren?

Der Karateverein Eppingen gibt einen Einblick in das Thema "Selbstverteidigung". Schuhe eingepackt und los! Zwischen Sommerflor und Altstadtpanorama finden in der beliebten Reihe "Fit im Park" wieder Angebote für alle Alter- und Interessengruppen statt. Sie können erneut verschiedene Sportarten ausprobieren, neue Aktivitäten für sich entdecken oder auch jede Woche auf ein Neues teilnehmen: Zusammen stärken wir unsere Fitness und Bewegungsfreude!

•Veranstaltungsort: Wiese beim „Schwanen"

•keine Anmeldung erforderlich

•Bei Regen findet die Übungseinheit im „Schwanen" statt

Info

Eppingen 75031 Eppingen
Sport & Bewegung
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