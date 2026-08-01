FIT IM PARK 2026 - Faszi(e)nierendes Workout

Dieses Faszi(e)nierendes Workout verbindet dynamische, fließende Bewegung mit passender Musik zu einem ganzheitlichen Trainingserlebnis im Flow.

Die Beweglichkeit wird verbessert, Spannungen werden gelöst und das Wohlbefinden gefördert. Erlebe das fließende, faszi(e)nierende Workout. Schuhe eingepackt und los! Zwischen Sommerflor und Altstadtpanorama finden in der beliebten Reihe "Fit im Park" wieder Angebote für alle Alters- und Interessengruppen statt. Sie können erneut verschiedene Sportarten ausprobieren, neue Aktivitäten für sich entdecken oder auch jede Woche auf ein Neues teilnehmen: Zusammen stärken wir unsere Fitness und Bewegungsfreude!

• Veranstaltungsort: Wiese beim „Schwanen"

• keine Anmeldung erforderlich

• Bitte Turnmatte bzw. Decke mitbringen, falls vorhanden

• Bei Regen findet die Übungseinheit im „Schwanen" statt