Equal Pay Day 2020

Trotz vieler Aktionen und Informationsveranstaltungen von zahlreichen Frauenverbänden hat sich in den letzten Jahren am ungleichen Verdienst von Frauen und Männern nichts verändert.

Eine Frau muss im Durchschnitt bis zum 17. März 2020 arbeiten, um genau so viel verdient zu haben wie ein Mann bis zum Ende des Jahres 2019 (Statistisches Bundesamt). So ist der Equal Pay Day ein

wichtiges Datum, um wieder einmal auf diesen Missstand hinzuweisen.

Vertreterinnen der Frauenliste sind deshalb am 17. März auf dem Marktplatz und wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Es ist wichtig, Frauen zu ermutigen, sich selber für eine angemessene Bezahlung einzusetzen. Noch wichtiger ist es, nicht nachzulassen in der Forderung an die Politik, die Berufe, die vor allem Frauen ausüben, durch bessere Bezahlung aufzuwerten.

Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern muss in allen Berufen auch finanziell gelten.