Die Premiere des Jahres für alle Reitsportfans: Die EQUITANA Open Air kommt erstmals nach Mannheim! Das Festival bringt vom 5. bis 7. Juli das Beste aus der Welt des Pferde-Breitensports auf das Maimarktgelände: zahlreiche spannende Wettbewerbe, viel Information, Shows und Shopping unter freiem Himmel. Ein absolutes Highlight wird der Weltrekordversuch mit der größten Friesenquadrille der Welt: 120 Friesenpferde werden auf der EQUITANA Open Air erwartet, die mit ihrer Formation einen Eintrag in Guinness-Buch der Rekorde anstreben. In der Zeltstadt zeigen rund 120 Aussteller ein großes Sortiment an Reitsportzubehör – von Bekleidung über Futtermittel bis hin zum Stall- und Weidebedarf.

Drei Tage lang können die Besucher des Pferdesportfestivals eintauchen in die unterschiedlichsten Wettbewerbe und Disziplinen - Rassepräsentationen, Lehrstunden, Prüfungen in verschiedenen Reitweisen und Shownummern auf verschiedenen Reitplätzen.