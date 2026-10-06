Eröffnung | KUNST HAND WERK: Kunst angewandt

KUNST HAND WERK ist eine gemeinsame Verkaufsausstellung des Hällisch-Fränkischen Museums und Kunst Handwerk Design Baden-Württemberg e.V.

Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus Deutschland und weiteren europäischen Ländern präsentieren im Museum ihre Arbeiten aus unterschiedlichen Bereichen des zeitgenössischen Kunsthandwerks.

Die feierliche Eröffnung der Verkaufsausstellung findet am Freitagabend statt.