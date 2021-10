Eröffnung 3 Hamburger Frauen

Pinsel und Paletten schwingend erstürmen die drei bildergewaltigen Malerfürstinnen Henrieke Ribbe, Kathrin Wolf und Ergül Cengiz Vogtshaus und Vogtsscheune. Die fünfte Jahreszeit 2021/2022 beginnt in Böblingen mit einem künstlerischen Paukenschlag. Sie fallen über die schiefen Wände, Räume und Streben des schrägsten Hauses am Platz her. Gefache und alle Längs- und Querstreben des ehrwürdigen Denkmals werden gehörig zum Knirschen gebracht. Die Themen und Dinge der Sammlungen des Deutschen Fleischermuseums werden von diesen künstlerischen Diskursfleischwölfinnen so gründlich zu einem multimedialen Gesamtkunstwerk verwurstet, dass danach die Kunstgeschichte neu geschrieben werden muss.

ERÖFFNUNG AM DONNERSTAG 11.11.2021, 19:00 UHR

Eintritt für alle frei, für’s leibliche und geistige Wohl wird natürlich gesorgt.