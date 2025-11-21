Eröffnung Afrika Film Festival 2025

Fotografie trifft Rhythmus – Bilder und Klänge eines Kontinents

Das diesjährige Afrika Film Festival 2025 eröffnet mit einem Abend, der die Sinne berührt – visuell, musikalisch und emotional.

Der Fotograf Daniel Kempf-Seyfried, bekannt für seine eindrucksvollen dokumentarischen Arbeiten zwischen Fashion und People Photography, zeigt Afrika in authentischen Momenten: Menschen, Landschaften, Bewegungen – eingefangen mit einem Blick, der Nähe schafft, ohne zu verklären. Seine Bilder erzählen Geschichten von Würde, Schönheit und Wandel. Mehr über seine Arbeit gibt es auf seiner Website: https://danielkempfseifried.de/

Musikalisch begleitet wird der Abend von Papis Dahaba, einem Musiker aus einer traditionellen Griot-Familie im Süden Senegals. Mit seiner faszinierenden Mischung aus Kora, Djembe, Sabar- und Soruba-Trommeln entführt er das Publikum in die pulsierende Klangwelt Westafrikas. Seine Musik ist Rhythmus, Poesie und Lebensfreude zugleich – ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Tradition und Moderne.

Ein Abend voller Energie, Begegnung und künstlerischer Vielfalt – die perfekte Einstimmung auf zwölf Festivaltage voller Film, Kunst und Kultur.