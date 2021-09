unsere diesjährigen Künstlerinnen: Anna Breuninger, Hölzern und Marie Prang, Eberstadt

Eröffnung im Anschluss an den Erntedankfest-Gottesdienst in der Leonhardskirche in Gellmersbach

Musikalische Begleitung durch das Kammermusikensemble der städtischen Musikschule Weinsberg