Von 24. Mai bis 28. September 2025 findet in der Alten Kelter Fellbach die 16. Triennale Kleinplastik statt. Kuratorin ist Claudia Emmert, Direktorin und Geschäftsführerin des Zeppelin-Museums für Technik und Kunst in Friedrichhafen, Co-Kuratorin Ina Neddermeyer, Direktorin des Museum Giersch der Goethe-Universität Frankfurt am Main. "Habitate. Über_Lebensräume" wird der Titel der 16. Triennale Kleinplastik sein.