Eröffnung der Ausstellung «In Rosas Schatten. Zur Geschichte einer jüdischen Familie aus Polen» im Wintergarten

Im Rahmen der Gedenkveranstaltungen 85 Jahre Reichspogromnacht.

«In Rosas Schatten. Zur Geschichte einer jüdischen Familie aus Polen»

Rosa Luxemburg-Ausstellung im Hällisch-Fränkischen Museum Schwäbisch Hall mit Begleitprogramm

Rosa Luxemburg, die wohl berühmteste Vertreterin der europäischen Frauenbewegung, wurde am 5. März 1871 in Zamość (Russisch-Polen), der Partnerstadt von Schwäbisch Hall, geborenen. In der Sonderausstellung «In Rosas Schatten» werden viele bisher unbekannte Einzelheiten auch aus dem Leben der Familie und der Geschwister von Rosa Luxemburg gezeigt. Die Zeugnisse ihrer Familiengeschichte lesen sich wie eine Dokumentation jüdischen Lebens in Ost-Polen. In Ihrer Familie gab es Rabbiner, Industrielle, Ärzte, und Anwälte. Angehörige waren betroffen von beiden Weltkriegen, dem Massenmord in Katyn, den Vernichtungslagen Auschwitz und Majdanek sowie den Arbeitslagern in der Sowjetunion aber auch von Emigration.

Die Ausstellung wurde von Holger Politt und Krzysztof Pilawski konzipiert. Holger Politt ist langjähriger Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Warschau.

Ausstellungseröffnung 3. November 2023: Die Ausstellung wird am Freitag, dem 3. November 2023, um 18 Uhr im «Wintergarten» des Hällisch-Fränkischen Museum eröffnet. Holger Politt (Warschau), ein ausgewiesener Kenner von Leben und insbesondere dem polnischem Werk Rosa Luxemburgs wird mit einem kurzen Vortrag in die Ausstellung einführen.

Ausstellungsdauer: Die Ausstellung «Rosa Luxemburg: Spurensuche. Dokumente und Zeugnisse einer jüdischen Familie» ist vom 4. November bis 3. Dezember 2023 zu sehen im

Die Ausstellung wird gezeigt in Kooperation von Hällisch Frankischen Museum Schwäbisch Hall und Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg. Kooperationsveranstaltungen finden auch im Club Alpha 60 Schwäbisch Hall statt.