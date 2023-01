Eröffnung der Ausstellung "#Literaturbewegt - abgedreht. Literatur auf der Leinwand"

Wechselausstellung im Literaturmuseum der Moderne bis 11.03.2023

Eröffnung der Ausstellung mit Volker Schlöndorff und Michael Töteberg.

Seit der Frühzeit des Kinos greift der Film literarische Vorlagen auf, wandern Figuren und Stoffe vom einen Medium ins andere und wieder zurück, wird in der Literatur filmisch geschrieben, im Film literarisch erzählt. Dieser Wechsel zwischen und das Miteinander von Literatur und Film hinterlassen Spuren auch in einem Literaturarchiv. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach sammelt seit den 70er-Jahren systematisch Literaturverfilmungen und Drehbücher, Pläne, Entwürfe, Treatments und Szenarios zu Filmprojekten. Neben den Materialien zu "Der blaue Engel" finden sich in den Beständen des DLA etliche Filmskripte von Erich Kästner aber auch Drehbücher zu neueren Literaturverfilmungen (z. B. Thomas Strittmatters "Der Polenweiher" und Elfriede Jelineks "Malina"). Darüber hinaus enthalten die Marbacher grünen Kästen aber auch Rezeptionszeugnisse und Filmkritiken der ersten Kinogänger sowie filmgeschichtliche und -theoretische Dokumente.

Im dritten Teil unseres Ausstellungsprojekts #LiteraturBewegt beschäftigen wir uns mit der Beziehung von Literatur und Film, von Schrifttexten und Filmtexten, von Buchstaben und bewegten Bildern.

#LiteraturBewegt wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes und dem Ministerium für Forschung, Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg.

Ausstellungseintritt: 9,00 Euro / ermäßigt 7,00 Euro, Familien (2 Erw. + Kinder bis 12 Jahre): 18,00 Euro, Gruppen (ab 10 Pers.): 7,00 Euro / Pers.