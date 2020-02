Eröffnung der internationalen Wochen gegen Rassismus Esslingen 2020

Zur Eröffnung der Internationalen Wochen gegen Rassismus laden wir Sie herzlich zu einem spannenden Abend mit Vortrag, Konzert und Fingerfood ein.

Zu hören ist die Produktion UNITY von PODIUM Esslingen, ein Konzert, das musikalische Kontraste zu einem sinnlichen Gesamterlebnis verbindet. Es erklingen Werke aus unterschiedlichen Epochen, die durch Kontextualisierung, Verschränkung und den Einsatz von Elektronik in die Jetztzeit übersetzt werden. Die Musik zaubert einen klanglichen und sozialen Raum des gemeinsamen Hörens – music unites us all.