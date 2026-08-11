Eröffnung der neuen Sonderausstellung: „Großer Leberwurstaufstand“

Der Bochumer Künstler Matthias Schamp(*1964) sorgt mit seiner großen Sonderausstellung im schrägsten Haus der Stadt für jede Menge überraschende Begegnungen. Zu sehen sind unter anderem Arbeiten aus einer gleichnamigen Serie, in der geknetete Leberwurst-Kreaturen aus beschmierten Butterbrot-Oberflächen hervorkriechen, um die Weltherrschaft zu übernehmen.

Schamp ist außerdem Betreiber der alltagsarchäologischen Pommesbude „MYTHOS-GRILL“ , die für ebenso absurde wie leckere und vergnügliche Aktionen bekannt ist. Ob Frikandel-Staffellauf, Pommesgabel-Sortieraktion oder Grundfarben-Frittieren: Hier wird der Alltag mit viel Fantasie und Humor auf den Kopf gestellt.

Doch der Künstler macht nicht nur Kunst für Menschen, sondern auch für Schweine. Seine „Schubberstücke“ werden fest an die Wände von Ställen montiert und laden die Tiere zum Scheuern, Reiben und Rubbeln ein – ein Angebot, das begeistert angenommen wird. Ein Film über eine solche Installation auf einem Öko-Bauernhof im Siegerland bildet das Herzstück der Ausstellung.

Damit Besucherinnen und Besucher das Wohlbehagen der Schweine auch selbst erfahren können, versammeln sich rund um die Filminstallation eigens für Menschen geschaffene „Schubberstücke“. Diese Werke werden weniger mit den Augen als vielmehr mit dem Rücken erlebt.

Freuen Sie sich auf eine ebenso ungewöhnliche wie vergnügliche Ausstellung voller Humor, Fantasie und überraschender Perspektiven – ein Kunsterlebnis, das man nicht nur betrachtet, sondern mit allen Sinnen erfährt.