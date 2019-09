Eröffnung der Sonderausstellung "150 Jahre Gewerbevereine in Kirchberg"

Vor 150 Jahren wurde in Kirchberg der erste örtliche Gewerbeverein gegründet. Wenige Monate später waren die Vereinsverantwortlichen die treibenden Kräfte bei der Gründung der ersten Kirchberger Gewerbebank. Sie war eine der ersten Banken dieser Art im Oberamt Gerabronn.

Der ehrenamtlich tätige Lokalhistoriker Helmut Klingler hat die Details zur Geschichte der drei seit 1869 aktiven Kirchberger Gewerbevereine aufwändig recherchiert und zusammengefasst. Der erste Verein existierte bis zum Verbot durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933. Danach gab es zwei „Wiedergründungen“: 1950 und 1980.

In der Ausstellung werden aber nicht nur nackte Zahlen und Fakten präsentiert. Es gibt viel zu sehen und zu erleben. Wie haben sich Werkzeuge, Haushaltsgeräte, Fortbewegungs- und Kommunikationsmittel in den vergangenen 150 Jahren entwickelt? Wie funktioniert eine handbetriebene Waschmaschine? Wie sahen Fahrzeuge, Elektrogeräte und andere Dinge, die das Leben leichter machen, früher aus und wie heute? Wie hat sich die Arbeit im Handwerk, im Handel und bei Dienstleistern verändert? Darüber will die Ausstellung Besucher aller Altersklassen kurzweilig informieren.

Info: Das Sandelsche Museum ist sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, außer am 24., 25. und 31. Dezember 2019.