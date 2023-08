Eröffnung der Sonderausstellung "Die Mistelauer Tage - Eberhard Stein Malerei/Grafik/Objekte

Begegnungen mit den Bilderwelten von Eberhard Stein sind immer bewegende Erlebnisse.

Der vordergründige Wunsch in uns Betrachtern nach Vergegenständlichung der Bildinhalte führt über die angeregten Assoziationen und die knappen Titel fast immer zu Landschaftsthemen – zu Landschaften vielerlei Art. Landschaften durchstreifen wir alle: als Schwimmer, Geher, Läufer, Fahrer, Flieger. Dabei prägen diese unterschiedlichen Bewegungsmuster und die daraus resultierende Geschwindigkeit das Bild.

Die Bildwelten Eberhard Steins schaffen auch – und das ist für den, der sich auf sie einlässt, der ihnen innewohnende allergrösste Schatz: Vorräte, Bildvorräte. Neue Strukturen, ungenannte Oberflächen, so noch nie gesehene Farben; zur Enträtselung, zur Erschließung zukünftiger und im Moment der Bildbetrachtung noch nicht gekannten Welten, sie sind ein Landschaftsenträtselungsinstrument.

Als Gastaussteller dürfen wir ebenso Hermann Haas mit seinen Federbildern im Sandelschen Museumbegrüßen. Er gibt ausgefallenen Federn die Möglichkeit einer neuen Bedeutung. Hermann Haas nutzt die Form der Federn, ihre Farbe und bringt sie in einen neuen Farb- und Formzusammenhang auf der Bildfläche. Die Farben heben die Federn hervor, verändern ihre Wahrnehmung in einem neuen Kunstzusammenhang. Die unterschiedliche Gerichtetheit der Federn bringt Bewegung in einen neuen Bildkosmos.

Beide Künstler werden anwesend sein.

Anschließend sind die Ausstellungen bis 07.01.2024 an Sonn- und Feiertagen von 14.00 - 17.00 Uhr zu sehen.

Am 25.12.2023 und am 31.12.2023 ist das Museum geschlossen.