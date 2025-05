Eröffnung der Sonderausstellung "Helmut und Edgar Braig"

In einer Doppelausstellung zeigt Edgar Braig das Ergebnis seiner Recherche zu seinem Verwandten Helmut Braig, der lange Jahre zusammen mit seiner Frau Lilo zeitweise in der Nähe von Althütte in einem Waldhaus lebte. Der Künstler "baut" aus Helmuts Kunst und seiner eigenen eine raumgreifende Installation, iin der Ameisen eine zentrale Rolle spielen.

Helmut Braig war ein deutscher Maler, Bildhauer, Grafiker, Filmemacher und Buchautor sowie Designer bei der Fa. Steiff.