Eröffnung der Themenwoche "Über den Zaun schauen"

Zur Eröffnung der Themenwoche laden wir alle interessierten Kinder, Jugendlichen, Eltern, Pädagogen, Großeltern und Lehrer zum Austausch ein.

Dieser Tage und Wochen begehen wir Jubiläen, die nachdenklich stimmen. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz und am 11. April erreichte die US Armee das Konzentrationslager Buchenwald. 75 Jahre erscheinen jungen Menschen eine lange Zeit. Doch kann man die nationalsozialistische Herrschaft und ihre Verbrechen an der Menschheit nicht ausschließlich historisch behandeln. Die Tatsache, dass sie möglich war, appelliert an unsere ethische und politische Verantwortung: So etwas darf nie wieder geschehen. Wir müssen uns dazu verhalten, wenn heutzutage wieder Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung diskriminiert werden.

Die komplexe Thematik des Stücks »Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute« wird während der Themenwoche vom 31.03. bis 03.04.2020 aus unterschiedliche Perspektive verhandelt.

Wir starten mit der Vernissage der Ausstellung »Stolpersteine Familie Kander« von Schülerinnen des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums. Das Projekt Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig gibt der anonymen Zahl von Millionen Ermordeter ihren Namen und ihre Biografie zurück. In Heilbronn recherchieren Schüler mit ihren Lehrern in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Heilbronn die Schicksale der ermordeten Menschen. Die Schülerinnen des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums haben zu ihrer Recherche über die Familie Kander eine Ausstellung erarbeitet, die für die Dauer der Themenwoche im BOXX-Foyer zu sehen ist. Die feierliche Vernissage findet in Anwesenheit der Schülerinnen statt.

Günter Spengler, der den Runden Tisch Stolpersteine in Heilbronn koordiniert, spricht ein Grußwort.

Im Anschluss um 20.00 Uhr laden wir Sie zum generationsübergreifenden Podiumsgespräch in die BOXX.