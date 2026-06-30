Eröffnung des 40. Internationalen Meisterkurses für Streicher

Zum Jubiläumsmeisterkurs haben wir einen besonderen Gast eingeladen:

Prof. Axel Strauss, der die Leitung des Meisterkurses übernommen hat, wird mit Bachs berühmtem Violinkonzert E-Dur BWV 1042 und Mendelssohns Violinkonzert d-Moll MWV O3 selbst auf der Bühne stehen. Da werden nicht nur bei ihm Erinnerungen wach: 1989 gewinnt er in der dritten Altersgruppe beim ersten Internationalen Violinwettbewerb in Kloster Schöntal den ersten Preis. Mittlerweile ist er Professor an der McGill University in Montreal. Wir freuen uns ganz besonders, ihn in der Jubiläumssaison spielen zu hören. Und wir freuen uns auf die jungen Talente des Concertino Ensembles mit ihren frischen Interpretationen. Heute kommt da noch Edvard Griegs Suite op. 40 Aus Holbergs Zeit unter den Bogenstrich.

Axel Strauss, Violine

Concertino Ensemble

Leitung: Polina Elena Munteanu

Konzert #32