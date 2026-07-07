Eröffnung des Ars-Conectit-Festivals

Zum fünften Mal findet das Ars-Conectit-Festival in Bühlerzimmern statt. Regionale Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke, die in verschiedenen Techniken mit verschiedenen Blickwinkeln entstanden sind.

Im Motto des Festivals sollen dadurch Kunst, Kunstschaffende und Besuchende miteinander verbunden werden und miteinander ins Gespräch kommen.

Die Kunstwerke können während der regulären Öffnungszeiten besichtigt werden.