Eröffnung des Bademodemuseums in Bad Rappenau

Eröffnet wird am 4. Januar 2020 in der Hauptstadt der Bademode, Bad Rappenau, ein innovatives und polarisierendes Museumskonzept. Die Besucher erwarten neben einmaligen Ausstellungsstücken, tolle Filmbeiträge aus Rio, Miami, Cote d\'Azur, etc., ein Spiegelsaal, eine 1946-Show mit Eiffelturm und den ersten Bikinis, einen eigens produzierten Song, eine außergewöhnliche Fotoecke, Kunstwerke von René Turrek, Otto Waalkes, Udo Lindenberg und vieles mehr. Vorab gibt es bereits tolle Veranstaltungen und allerhand spannende Geschichte rund um das einzigartige Lifestyle-Projekt.