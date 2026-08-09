Eröffnung des Heilbronner Weindorfs

Um 16:45 Uhr findet auf dem Marktplatz vor dem historischen Heilbronner Rathaus die Ernennung und Ehrung der/des diesjährigen Herbstritter/s bzw. der Edelfrau/en des Herbstes durch den Bürgerverein „Wir für Heilbronn e.V.“ im Rahmen eines Pre-Opening auf der Musikbühne statt.

Um 17 Uhr eröffnet dann Oberbürgermeister Harry Mergel und den Ehrengästen offiziell und feierlich das 54. Heilbronner Weindorf. Alle Anwesenden werden von der Beschickergemeinschaft des Heilbronner Weindorfs mit einem Schluck Wein zum gemeinsamen Anstoßen und Gebäck auf diesen besonderen Moment eingeladen.