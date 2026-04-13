Eröffnung des LEGO-Lese-Cafés

Während der drei Monate des Europäischen Kultursommers verwandelt sich die Städtische Galerie in ein LEGO-Lese-Café für Groß und Klein.

Wir laden euch herzlich ein in hyggeliger Atmosphäre die schwedische Fika (Kaffeestunde) in unserem skandinavischen Pop-up-Café zu verbringen. Zum Beispiel mit einem spannenden norwegischen Krimi, einem lustigen schwedischen Kinderbuch oder einem schönen Bildband über dänisches Design. Dazu könnt ihr eine Zimtschnecke unseres Kooperationspartners Lillesøster oder einen echten Hochland Kaffee genießen. Im Untergeschoss der Galerie warten Berge von gespendeten LEGO auf kreative Lego-Künstler:innen. Der Fantasie und dem Baueifer sind keine Grenzen gesetzt. Als Vorbild präsentiert der LEGO-Künstler Martin Schaal aus Renningen einige Fellbacher Bauten maßstabsgerecht.