Eröffnung des MAN-Fertighauses aus Stuttgart-Sillenbuch

Bei einer Reihe von metallverarbeitenden Industrieunternehmen wurden bereits im frühen 20. Jahrhundert Pläne geschmiedet, Gebäude aus vorgefertigten Elementen in Serie zu errichten, so auch beim Fahrzeughersteller MAN. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfügten die Siegermächte die Umstellung der Produktpaletten von ehemaligen Rüstungsbetrieben, wozu auch MAN gehörte, zu „zivilen Gütern“. Vor diesem Hintergrund begann MAN 1947, basierend auf den Vorkriegsplänen, mit der Herstellung von Fertighäusern. Bis 1953 entstanden 230 Häuser in zwei verschiedenen Varianten.

Die Familie des Sport- und Jugendleiterschuldirektors Hermann Ertle, die vor und nach dem Krieg in Schwäbisch Hall gelebt hatte, zog es 1952 aus beruflichen Gründen nach Stuttgart. Hier ließ Ertle für seine neunköpfige Familie ein solches Fertighaus errichten. Nach der Umsetzung und Restaurierung dieses Gebäudes gibt es nun als Museumsgebäude Einblicke in die Anfänge des Fertighausbaus und in das Wohnen in den frühen 1950er-Jahren.