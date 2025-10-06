Eröffnung Erdhaus

Ab dem 06. Oktober 2025 haben wir unser Erdhaus als zünftiges Gasthaus von 17:00 bis 22:00 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet... (Eintritt frei)

Eine Reservierung hilft uns: Telefon 0174 648 29 28

Eröffnungsmenü

kleine Happen vom Schmalz und Frischkäse auf Brot

Ein Gericht von der Karte (s.u.!)

eine „Halbe“ Distelhäuser Landbier vom Fass !

ein Schnapserl zur Verdauung

Das erste Spezialbier: Unser Landbier - eine Streicheleinheit für jede Bierkehle. Leicht süß – sanft und rund im Nachtrunk. Dieses bodenständige Rotbier mit ausgeprägtem Malzaroma verdankt seine dezente Karamellnote der Verwendung ausgesuchter Spezialmalze.

Die Karte für Montag, 06. Oktober 2025: