Eröffnung Erdhaus

Ab dem 06. Oktober 2025 haben wir unser Erdhaus als zünftiges Gasthaus von 17:00 bis 22:00 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet... (Eintritt frei)
Eine Reservierung hilft uns: Telefon 0174 648 29 28
Eröffnungsmenü
- kleine Happen vom Schmalz und Frischkäse auf Brot
- Ein Gericht von der Karte (s.u.!)
- eine „Halbe“ Distelhäuser Landbier vom Fass !
- ein Schnapserl zur Verdauung
Das erste Spezialbier: Unser Landbier - eine Streicheleinheit für jede Bierkehle. Leicht süß – sanft und rund im Nachtrunk. Dieses bodenständige Rotbier mit ausgeprägtem Malzaroma verdankt seine dezente Karamellnote der Verwendung ausgesuchter Spezialmalze.
Die Karte für Montag, 06. Oktober 2025:
- Hausmacher Bratwurst mit Kartoffelsalat und/oder Kraut mit Steinofenbrot.
- Hausgemachte Grünkernküchle mit Kartoffelsalat und Dip.
- Vesperbrett mit Wurst vom Wild und aus der Dose, geräuchertem Schinken und Käse aus der Region, mit frischem Holzofenbrot. Dazu gibt es saisonale Rohkost und feinstes „Eingelegtes“ mit 3erlei Senf.