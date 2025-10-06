Eröffnung Erdhaus

NEU + NEU + NEU ! ERÖFFNUNG !

WALDORADO Katzenberg 2, 97980 Bad Mergentheim

Ab dem 06. Oktober 2025 haben wir unser Erdhaus als zünftiges Gasthaus von 17:00 bis 22:00 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet... (Eintritt frei)

Eine Reservierung hilft uns: Telefon 0174 648 29 28

Eröffnungsmenü

  • kleine Happen vom Schmalz und Frischkäse auf Brot
  • Ein Gericht von der Karte (s.u.!)
  • eine „Halbe“ Distelhäuser Landbier vom Fass !
  • ein Schnapserl zur Verdauung

Das erste Spezialbier: Unser Landbier - eine Streicheleinheit für jede Bierkehle. Leicht süß – sanft und rund im Nachtrunk. Dieses bodenständige Rotbier mit ausgeprägtem Malzaroma verdankt seine dezente Karamellnote der Verwendung ausgesuchter Spezialmalze.

Die Karte für Montag, 06. Oktober 2025:

  • Hausmacher Bratwurst mit Kartoffelsalat und/oder Kraut mit Steinofenbrot.
  • Hausgemachte Grünkernküchle mit Kartoffelsalat und Dip.
  • Vesperbrett mit Wurst vom Wild und aus der Dose, geräuchertem Schinken und Käse aus der Region, mit frischem Holzofenbrot. Dazu gibt es saisonale Rohkost und feinstes „Eingelegtes“ mit 3erlei Senf.

Info

WALDORADO Katzenberg 2, 97980 Bad Mergentheim
Freizeit & Erholung
