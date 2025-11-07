Eröffnung: Heinz Edelmann

Heinz Edelmann (1934–2009) war der kreative Kopf hinter der poppig-bunten Ästhetik des Beatles-Films Yellow Submarine und eine Ikone des Grafikdesigns.

Mit psychedelischen Farben und verspielten Formen entführte er die Zuschauer in fantastische Welten. Doch Edelmann war weit mehr als der Schöpfer von Pepperland: Er gestaltete unzählige Plakate, Buchumschläge, Trailer und Plattencover und prägte das Erscheinungsbild der innovativen Jugendzeitschrift twen. Als Lehrer u.a. an den Kunstakademien von Düsseldorf und Stuttgart inspirierte er Generationen künftiger Designer:innen – oftmals mit einem Augenzwinkern. Sein Humor blitzte nicht zuletzt in Werken wie dem Selbstporträt als Micky Mouse auf. Nach einer ersten Vorstellung in der Präsentation Loud and Clear gibt die Ausstellung anhand von Leihgaben aus dem Nachlass des Künstlers einen Einblick in das facettenreiche gestalterische Schaffen.