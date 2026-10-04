Eröffnung Krippenweg und Illumination des Weihnachtsbaumes

Jedes Jahr am Black Friday startet in Tauberbischofsheim die Vorweihnachtszeit mit einem besonderen Highlight: der feierlichen Eröffnung des Krippenweges und der Illumination des Weihnachtsbaums.

Begleitet wird der Abend von kulinarischen Köstlichkeiten und den attraktiven Angeboten des örtlichen Einzelhandels. Ein perfekter Auftakt in die Adventszeit!

Programm: