Eröffnung Krippenweg und Illumination des Weihnachtsbaumes

Jedes Jahr am Black Friday startet in Tauberbischofsheim die Vorweihnachtszeit mit einem besonderen Highlight: der feierlichen Eröffnung des Krippenweges und der Illumination des Weihnachtsbaums.
Begleitet wird der Abend von kulinarischen Köstlichkeiten und den attraktiven Angeboten des örtlichen Einzelhandels. Ein perfekter Auftakt in die Adventszeit!
Programm:
- ab 16 Uhr: Genießen Sie Glühwein, Punsch und leckere Bratwürste
- 17 Uhr: Offizielle Eröffnung durch unsere Bürgermeisterin mit der feierlichen Lichter Illumination des Weihnachtsbaums
- anschließend: Kleine geführte Runde über den Krippenweg – entdecken Sie die ersten liebevoll gestalteten Krippendarstellungen
- zusätzlich: Nutzen Sie die Black-Friday-Angebote und Aktionen des Einzelhandels
Info
Marktplatz Tauberbischofsheim 97941 Tauberbischofsheim
Freizeit & Erholung