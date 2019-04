Treffpunkt Baden-Württemberg

zeigt Architektur an besonderen Orten

Jeder Ort, an dem Menschen bauen, ist einzigartig. Kommt eine besondere landschaftliche, städtebauliche oder bauhistorische Situation dazu, bedingt dies ein Höchstmaß an Verantwortung und Baukunst beim Entwerfen von Architektur.

Die Initiative Heidelberger Schlossgespräche präsentiert 16 international renommierte Architekt*innen. Sie zeigen in dieser Ausstellung Architektur an besonderen Orten mit Vorbildcharakter. Zugleich beleuchten exzellente Beispiele das Bauen im historischen Kontext und schärfen den Blick in dieZukunft.

Die Architekt*innen sind: Franco Stella, Max Dudler, Gottfried u. Peter Böhm, Volker Staab, Michael Schumacher, Stefan Behnisch, Stefan Marte, Daniel Libeskind, Arno Lederer, Nathalie de Vries, Gesine Weinmiller, Meinhard von Gerkan u. Volkwin Marg, Christoph Ingenhoven, Regine Leibinger, TobiasWulf und Andreas Cukrowicz

Die Ausstellung dokumentiert die seit 2011 stattfindenden Heidelberger Schlossgespräche als Diskussionsort über qualitätsvolle Architektur.