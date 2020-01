Eröffnung Kunstausstellung Blätter-Welten

Bewusst oder unbewusst ziehen Blätter den Menschen in ihren Bann. So werden sie im Wechselspiel der Jahreszeiten von ihnen mehr oder weniger beachtet.

In dieser Ausstellung hat der Besucher die Möglichkeit in die Einzigartigkeit und Vielfalt an Formen und Farben einzutauchen.

Ellen Deiwick-Lindloff und Uwe Freund sind fasziniert von den "Blätter-Welten" und sie haben ihre Eindrücke mit verschiedenen Techniken festgehalten. Während Ellen Deiwick-Lindloff mit den Blättern als Material arbeitet, hält Uwe Freund mit seinem geübten Fotografenblick Blatt-Momente fest.

Das Werden und Vergehen der Blätter ist ein Kreislauf, der sich jährlich wiederholt und unsere eigene Vergänglichkeit spiegelt. Jede Phase dieses Kreislaufs hat seine Faszination!

Freuen Sie sich auf eine Ausstellung mit unterschiedlichen Sichten auf die Welt der Blätter.

Die Ausstellung ist an den Sonntagen 16. und 23. Februar von 11-17 Uhr geöffnet.