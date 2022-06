Eröffnung LindenLAB 6

Das LindenLAB 6 zeigt – erstmals in der „neueren“ Geschichte des Linden-Museums – eine Auswahl aus den 238 Objekten, die 1908 von Hermann Karl Bertram an Karl Graf von Linden gesandt wurden.

Bertram war Oberleutnant einer so genannten „Schutztruppe“ in Kamerun und nahm zwischen 1905 und 1907 an der „Südexpedition“ teil. Diese militärische Aktion zielte darauf ab, die politischen Institutionen im Südosten Kameruns zu unterwerfen, die Kontrolle über die Region zu erlangen und die Interessen der damals in der Region tätigen europäischen Handelsgesellschaften zu unterstützen.

Die drei Projektpartner des LindenLAB 6, Prof. Germain Loumpet, Tah Kennette Konsum und Stone Karim Mohamad beschäftigen sich seit langem auf unterschiedliche Weise mit der Verbreitung von Wissen über die im kamerunischen Kulturerbe verankerten Geschichten. Auf ihrem gemeinsamen Weg vom Museumsdepot zurück in den Südosten Kameruns traten sie in Kontakt mit einer lang verschollenen historischen Sammlung wie auch miteinander. In der Präsentation geben sie Einblicke in eine lebhafte Diskussion über Politiken des kulturellen Gedächtnisses in Deutschland und Kamerun.

Anschließend an die Eröffnung findet eine Gesprächsrunde mit den drei Projektpartnern und der Kuratorin des LindenLAB 6, Dr. Sandra Ferracuti, statt. Das Gespräch wird in Englisch und Französisch (mit Übersetzung ins Englische) geführt.

Eintritt frei. Ohne Anmeldung.

Das LindenLAB wird gefördert im Rahmen der Initiative für ethnologische Sammlungen der Kulturstiftung des Bundes.