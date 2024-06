2-Tätiger Ferienworkshop

Keine Langeweile in den Ferien!

Das SCHAUWERK sorgt mit einem vielfältigen Kreativangebot für abwechslungsreichen Zeitvertreib in den Ferien. Packt eure Freund:in ein, kommt vorbei und entdeckt gemeinsam das Museum! In den praktischen Workshops könnt Ihr kreativ werden und verschiedene Materialien und Techniken kennenlernen.

Thema: Glitzer glitzer: Glänzende Spiegelmosaiken entwerfen

Am ersten Tag gehen wir nach einem kurzen Impuls in der Ausstellung NEON, LED & Co. ins Studio Rot, wo wir glitzernde Spiegelmosaike basteln. Am nächsten Tag, nach der Trocknungszeit gehen wir nochmals in die Ausstellung und beenden dann im Studio unsere kleinen glänzenden Kunstwerke.

Zweitägiger Ferienworkshop:

Mittwoch 31.07.2024 und Donnerstag 01.08.2024

14–16:30 Uhr

Kinder ab 12 Jahren