Eröffnung & Shadows

Hansueli Trüb, langjähriger und immer wieder gern gesehener Gast beim Internationalen Schattentheater Festival Schwäbisch Gmünd, ist der einzige Schweizer Schattenspieler, der sich den zeitgenössischen Möglichkeiten dieser Kunst bedient. Seit 40 Jahren entwickelt er die verschiedensten Techniken, die er sich für seine Inszenierungen zunutze macht. Seine neueste Produktion ist ein Panoptikum eines Schattenmagiers. Der Schatten verfolgt uns ein Leben lang. Doch was wissen wir über diesen treuen Gefährten, dieses geheimnisvolle Wesen, dieses Alter Ego? Wie in einer großen Versuchsanordnung nähert sich der Schattenspieler den Geheimnissen des Schattens, lotet sie aus, spielt mit ihnen in durchaus humorvoller, charmanter, manchmal selbstironischer Weise, schafft einen atmosphärischen Raum, auch mittels eines ausgeklügelten Musik- und Geräuschkonzepts, er macht den Raum zu einem Kosmos, in dem die Schatten das Sagen haben. Zurück bleibt am Ende ein Hauch von Nichts. Eine Erinnerung an das Licht, wenn es verloschen ist.