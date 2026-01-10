Eröffnung Walldorfer Musiktage

Walldorf ist als weltoffene Stadt heute Heimat für Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen. Dies soll sich in diesem Programm mit Musik von Georg Philipp Telemann widerspiegeln.

Dieser musikalische Tausendsassa galt zur Zeit des Barocks als berühmtester Komponist Europas. Er beschäftigte sich intensiv mit der Musik verschiedener Völker und machte sein Publikum in vielen Werken mit den Eigenheiten anderer Kulturkreise bekannt. Der Tenor Thomas Dorn gestaltet diese musikalische Weltreise zusammen mit dem auf historischen Instrumenten spielenden Ensemble Operino.