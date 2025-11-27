Eröffnung Weihnachtszauber: Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz

Der Schwäbisch Haller Weihnachtsmarkt wird auf dem Marktplatz feierlich von Oberbürgermeister Daniel Bullinger eröffnet.

Außerdem treten der Kleine Siedershof und der Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser e.V. auf.

Vor der historischen Kulisse des Marktplatzes präsentieren die Beschickerinnen und Beschicker ihr winterliches Warenangebot sowie Speisen- und Getränke.

