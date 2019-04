Eröffnung Wertheimer Stadtstrand

Am 26.04.2019 geht es ab 17 Uhr endlich wieder los! Ganz nach dem Motto "enjoy the Sunshine & the Beach" lädt am Rande der Wertheimer Altstadt, an den Ufern von Main und Tauber gelegen, der "Beach Club" auch in diesem Jahr täglich bei schönem Wetter auf ca. 400qm Sandfläche zum entspannen und relaxen ein.Ob für einen Snack in den Abendstunden, den Feierabenddrink bei Sonnenuntergang oder als Treffpunkt mit Freunden - der Stadtstrand ist das besondere Stückchen Urlaub in Wertheim und Umgebung!Aus der Shisha-Lounge oder dem Liegestuhl kann man seinen Blick direkt auf das Wahrzeichen der Stadt richten oder trifft sich mit Freunden auf einen leckeren Cocktail. Mit der untergehenden Sonne über dem Maintal lässt es sich auf ganz besondere Weise in den Abend „hineinleben“.

Wir haben ab 26.April bei schönem Wetter:von Mo bis Fr ab 17 Uhr undSa+So+Feiertag ab 13 Uhr geöffnet. Da wir ein reiner Outdoorbetrieb sind, bitten wir um Verständnis, dass wir nur bei wirklich schönem Wetter und angenehmen Temperaturen öffnen können.