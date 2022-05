Eröffnungsfeier 15. Triennale Kleinplastik Fellbach

Das zentrale Thema der 15. Triennale ist die Vibration der Dinge, sind die Resonanzen, die im Miteinander-in-Kontakt-treten entstehen. Mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke aus der ganzen Welt kommen in Fellbach zusammen. Dabei werden sowohl zahlreiche exklusive Auftragsarbeiten, die neu für Fellbach entstehen, als auch bereits bestehende, grundlegende Werkblöcke zum Thema zu erleben sein. Die Ausstellung wurde von Beginn an multiperspektivisch von Elke aus dem Moore in enger Zusammenarbeit mit drei Künstler*innen entwickelt: Dr. Memory Biwa (Windhoek), Antje Majewski (Berlin) und Gabriel Rossell Santillán (Mexico-City, Berlin).

Einen ganzen Tag lang wird die Eröffnung gefeiert: beginnend mit einem Festakt um 11 Uhr im Großen Zelt hinter der Alten Kelter mit Kuratorin Elke aus dem Moore, Staatssekretärin Petra Olschowski sowie Oberbürgermeisterin Gabriele Zull. Auch der Ludwig Gies-Preis für Kleinplastik von Letter Stiftung Köln wird überreicht. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Lisa Tuyala Quartett. Beim anschließenden Stehempfang bekommen alle Gäste ein Glas Triennale-Wein vom Weingut Heid zu kosten.

Um 15 Uhr lädt Nhkensani Mkhari im Ausstellungsraum zu seiner Performance Zibuyile Zinkisi ein. Um 16 Uhr wird der Sculpture Forest Sanctuary auf dem Besinnungsweg von Co-Kuratorin Antje Majewski eröffnet, ein Bus-Shuttle von der Alten Kelter ist eingerichtet. Die Soundperformance von Lamin Fofana um 19 Uhr in der Alten Kelter geht ins Künstler*innenfest mit DJs über.

Weitere Informationen unter: www.triennale.de

Der Eintritt zur Eröffnung ist kostenfrei.