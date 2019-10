Eröffnungsfest für Familien

Kommt und schaut euch das neue EpFi an. Heute feiern wir gemeinsam die Eröffnung. Und wir haben für euch ein großartiges Festprogramm!

Das Figuren Theater Phoenix hat im Frühjahr bei unserem Festival Figurenspiele „Der Regenbogenfisch" aufgeführt. Und das hat euch allen sehr gut gefallen. Deswegen sind Ute und Soran Assef bei unserem Eröffnungsfest wieder bei uns zu Gast, dieses Mal mit dem Puppentheaterstück „Freunde".

Außerdem wird Zauberer Duita euch mit seinen Kunststücken ins Staunen versetzen. Und sobald es draußen dunkler wird, spielen die Feuerkünstler im Theaterhof mit dem Feuer, dass die Funken nur so fliegen! Lasst euch überraschen.

Freunde

Gastspiel von Figuren Theater Phoenix, Schorndorf

Ein Puppentheaterstück nach Helme Heine

Am Morgen weckt Franz von Hahn den Bauernhof. Johnny Mauser und der dicke Waldemar helfen ihm dabei. Denn richtige Freunde helfen einander. Dann geht‘s los auf Spritztour. Auf ihrem Fahrrad radeln sie durch Mullewapp und jeder Tag bringt neue Abenteuer. Am Müllplatz geht‘s auf Schatzsuche und am Dorfteich beschließen sie, Seeräuber zu werden. Denn richtige Freunde beschließen immer alles zusammen!

Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar zählen zu den unsterblichen Bilderbuchhelden dieser Welt. Sie zeigen uns, wie man zu dritt alle Höhen und Tiefen des Lebens meistert, denn richtige Freunde sind unbesiegbar.