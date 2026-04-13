Eröffnungsfest

Hej, hei und hejsan – herzlich willkommen Dänemark, Norwegen und Schweden in Fellbach!

Mit einem fröhlichen Fest begrüßt die Kappelbergstadt die nordischen Königreiche im Kultursommer. Musiker:innen aus den drei Gastländern überbringen musikalische Grüße und auch für das leibliche Wohl in nordischer Tradition ist gesorgt. Phønix präsentiert dänische Folkmusiktradition in moderner Interpretation. Mit tänzerischem Swing, groovenden Rhythmen und einem einzigartigen Sound verbindet die Band traditionelle Volksballaden und Lieder mit neu komponierten instrumentalen Melodien. Kari Heimen kommt aus Sápmi, dem Land der Küstensamen im hohen Norden Norwegens. Sie verkörpert den Joik der Samen, eine der ältesten und kraftvollsten Gesangstraditionen Europas. Fjarill – das ist moderner schwedischer Folk-Pop von intensiver Schlichtheit, leicht, fast schwebend, begleitet von Klavier und Violine. Begleitet das Duo von Hans-Georg Spiegel (Akkordeon) und August Spiegel (Schlagzeug).