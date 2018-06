Eröffnungsgala des Christopher Street Day (CSD)

Musik, Wort und Bewegung – gewürzt mit einer Prise Politik – verschmelzen zu einem einmaligen Show-Erlebnis. Die wunderbare musikalische Begleitung eines großen Live-Orchesters versprüht zudem wahren Gala-Glamour.

Die Gäste erwartet eine abwechslungsreiche Show, die beim Publikum stets für frenetischen Beifall, zahlreiche Lachfalten, aber auch für berührende Momente sorgt. Ein besonderer Abend, der Menschen verbindet und einen idealen Start in die vielfältigen CSD-Kulturtage (13.-29.07.2018) markiert. Für ein erstklassiges Programm auf der Bühne konnte der CSD-Verein wieder mitreißende Künstlerinnen und Künstler engagieren. Im Rahmen der Eröffnungsgala werden zudem das gesellschaftspolitische Leitthema samt Motto gekonnt in Szene gesetzt. Die Schirmfrau oder der Schirmherr wird das Festival an diesem Abend feierlich eröffnen.

Gespräche, Gastronomie und Infostände rund um die vielfältigen Themen des CSD Stuttgart sorgen für einen interessanten und zugleich spannenden Start. Unser Haus ist bereits ab 19 Uhr für die Gäste geöffnet und versprüht mit allerhand Aktion im Foyer und Außenbereich eine glamouröse Atmosphäre.

Übrigens: Unsere Räumlichkeiten sind im Sommer durch Kühlung wohl temperiert.

Ende der Veranstaltung: ca. 23.30 Uhr (inkl. Pause)

Weitere Informationen unter www.csd-stuttgart.de