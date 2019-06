Eröffnungsgala des Christopher Street Day

Frl. Wommy Wonder, ModerationLizzy Aumeier, KabarettTim Fischer, Chanson Tanzkraftwerk, Tanz Landespolizeiorchester Baden-Württemberg, musikalischer Rahmen Wird weiter ergänzt.

Das Christopher Street Day (CSD)-Festival in Stuttgart beginnt glamourös: mit der CSD-Eröffnungsgala. Am Freitag, 19. Juli 2019 erleuchtet das Friedrichsbau Varieté Dank eines einmaligen Programmmix der Vielfalt regenbogenbunt. Dazu verschmelzen Musik, Wort und Tanz, gewürzt mit einer Prise Politik, zu einem besonderen Show-Erlebnis. Die musikalische Begleitung eines großen Live-Orchesters versprüht zudem wahren Gala-Glamour. Der Galaabend des CSD Stuttgart steht unter dem Motto Mut zur Freiheit und ganz im Zeichen des großen 50-jährigen Stonewall -Jahrestages.Die Gäste erwartet eine abwechslungsreiche Show, die bereits seit fast zwei Jahrzehnten immer wieder für frenetischen Beifall, einzigartige Moment, zahlreiche Lachfalten, politische Bewegung, aber auch für berührende Momente sorgt. Ein ganz besonderer kultureller Glanzpunkt der Regenbogen-Community, der Menschen verbindet und einen idealen Start in die vielfältigen CSD-Kulturtage (12.-28.7.2019, www.csd-stuttgart.de) markiert. Für ein erstklassiges Programm auf der Bühne konnte der CSD-Verein auch diesmal wieder mitreißende Künstler*innen engagieren. Unter anderem sind am 19.7. im Friedrichsbau Varieté dabei Frl. Wommy Wonder (Moderation), Lizzy Aumeier (Kabarett), Tanzkraftwerk (Tanz), das Landespolizeiorchester (Musik) und weitere mehr.

Im Rahmen der Eröffnungsgala werden das gesellschaftspolitische Leitthema und Motto Mut zur Freiheit gekonnt in Szene gesetzt. Eine besondere Inszenierung und Performance zu 50 Jahre Stonewall Inn-Revolten würdigt das große Jubiläum beziehungsweise diesen wichtigen Jahrestag 2019. Das CSD-Festival an diesem Abend zudem feierlich eröffnet.

Übrigens: Die Räumlichkeiten des Friedrichsbau Varieté sind im Sommer durch Kühlung wohl temperiert.Vereinsmitglieder der IG CSD Stuttgart e.V. erhalten 10 Prozent Rabatt auf den Grundpreis der Tickets.

Informationen unter verein@csd-stuttgart.de.

Weitere Informationen zum Abend und dem Programm, zu den Künstler*innen und dem Ablauf sowie zum CSD Stuttgart insgesamt unter www.csd-stuttgart.de/gala.