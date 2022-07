Eröffnungskonzert 19. int. Violinwettbewerb

Es ist wieder soweit! Der 19. Violinwettbewerb in den Klostermauern, der eigentlich 2021 hätte stattfinden sollen, wird nun mit umso mehr Vorfreude und Spannung in dieser Saison durchgeführt. Die erste Auswahlrunde hat dieses Mal online stattgefunden und die angereisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt stellen sich bereits in der 2. Auswahlrunde der Jury.

Sie wurden anhand eingereichter Videos der geforderten Pflichtstücke eingeladen. Traditionell eröffnet das Concertino Ensemble das musikalische Treiben in Schöntal. In diesem Jahr musizieren auch ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger mit, u.a. Werke von Vivaldi und Piazzolla. Bei der Auslosung wird die Reihenfolge der Vorspiele ermittelt. Seien Sie dabei und lassen Sie sich vom Esprit des internationalen Umfelds begeistern.

Concertino Ensemble Leitung: Petru Munteanu