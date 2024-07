Eröffnungskonzert: 20. internationaler Violinwettbewerb

In gewohnter Weise wird das Concertino Ensemble die Jubiläumsdurchführung mit kammermusikalischen Klängen eröffnen – leider ohne seinen Mentor Professor Petru Munteanu.

Sein Wunsch war ein Mendelssohn-Programm mit Lieder ohne Worte, einer Sonate und das Doppelkonzert d-Moll. Zum ersten Mal wurde der Wettbewerb im Jahre 1989 international ausgeschrieben und durchgeführt. Erster Preisträger der ersten Altersgruppe war damals Axel Strauß, der mittlerweile Professor an der Schulich School of Music der McGill University in Montreal ist.

Er wird den Wettbewerb in diesem Jahr künstlerisch leiten und die Jurypräsidentschaft übernehmen. Mit in der Jury wird auch die international gefeierte Geigerin Baiba Skride sitzen, die den Wettbewerb 1995 gewonnen hat. Schirmherr des Wettbewerbs ist Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth. Seien Sie dabei, wenn die jungen Talente dem musikalischen Wettstreit entgegenfiebern. Über allem wird der gute Geist von Petru Munteanu spürbar werden.

Der Interantionale Violinwettbewerb wird gefördert von WÜRTH, ebmpapst sowie der SPARKASSE Hohenlohekreis.

Katharina Strepp & Sara Ispas ViolinenConcertino Ensemble

Konzert #38