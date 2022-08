Eröffnungskonzert mit Marialy Pacheco 6 Joo Kraus

Grußworte zur Eröffnung des Festivals: DANIEL BULLINGER, Oberbürgermeister Stadt Schwäbisch Hall und PETRA OLSCHOWSKI, Staatssektretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Feiern Sie mit uns den Auftakt des Landesjazzfestivals Baden-Württemberg in Schwäbisch Hall! Herzlichen Dank an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst für die Förderung sowie auch an den Landesjazzverband B-W http://jazzverband-bw.de/.

Wir freuen uns dass Joo Kraus, der schon mehrfach in Schwäbisch Hall zu Gast war, zusammen mit der wunderbaren Marialy Pacheco das Festival musikalisch eröffnet. Joo Kraus läßt den Jazzfunken überspringen und ist damit ein perfekter Botschafter des Jazz aus Baden-Württemberg, den wir besonders würdigen möchten.

Die Pianistin MARIALY PACHECO und der Trompeter JOO KRAUS bilden eine einzigartige Kombination: eine erfrischende Mischung aus traditioneller kubanischer Musik, afro-kubanischen Rhythmen, zeitgenössischem, europäischem Jazz und groovigen Clubsounds. Zwei Musiker im Dialog, die karibisches Temperament und exzellente Technik zu einer atemberaubenden Spielkultur vereinen. Virtuosität, Feuer und Spielfreude – all das hört man bei Marialy Pacheco und Joo Kraus. Die Kubanerin Marialy Pacheco gewann 2012 als erste Frau überhaupt die legendäre Piano Solo Competition beim Montreux Jazz Festival. Joo Kraus bewegte sich schon seit Ende der 1980er im Duo Tab Two mit dem Bassisten Helmut Hattler im weiten Feld zwischen Hip-Hop, Drum’n’Bass und Jazz. Die Lust an der Integration von Genres ist ihm bis heute geblieben. Joo Kraus wurde für sein Soloalbum „Public Jazz Lounge“ mit der SWR Bigband für den Grammy nominiert und ist Echo-Preisträger als bester Instrumentalist.

Marialy Pacheco - Piano I Joo Kraus - Trumpet, Vocals & Electronics [Foto Montreux Jazz Festival: Daniel Balmat].