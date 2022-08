Magnus Mehl Quartett

Der Abend beginnt mit einer etwa halbstündigen Präsentation des renommierten TONSTUDIO BAUER AUS LUDWIGSBURG.

Künstler, Tonmeister und Produzenten aus aller Welt sind begeistert von der brillanten Klangqualität und der einzigartigen, hervorragenden Technik der Bauer Studios, die keine Wünsche offen lässt. Die Erfolgsgeschichte des ältesten privat geführten Tonstudios Deutschlands begann 1949: Rolf Bauer gründete einen Familienbetrieb, der schnell zur angesagtesten Adresse für Tonaufnahmen in Deutschland wurde. Sein Erfolgsrezept: Vorreiter sein – vor allem auf der technischen Seite. Das gelang ihm erstmals Ende der 50er Jahre (Einsatz der Stereofonie) und dann 10 Jahre später mit der Einführung der Mehrspurtechnik.

Aber auch auf der kreativen und visionären Seite bewährte sich sein Geschick: Die Bauer Studios erfanden Blasmusik neu (Egerländer Sound) und sorgten für spektakuläre Tournee-Mitschnitte der 70er Jahre (Keith Jarretts Live Konzert in Köln ist nur eines von vielen Beispielen). Der Ausbau im Mastering und in der Herstellung in den 80ern festigte den Erfolg und das Renommee des Studios weltweit. Seit dem März 2017 sind Bettina Bertók-Thumm, Philipp Heck und Michael Thumm die neuen Geschäftsführer der Bauer Studios und führen das Unternehmen in die Zukunft.