Eröffnungskonzert MU:V-Camp 2026 mit Basswoofer

Mit viel Wumms kommt viel Verantwortung. Deshalb ist es nur logisch, dass die mit zehn Bläser*innen und Trommlern antanzende Band BrassWoofer gleich von zwei rappenden Sängern angefuührt wird.

Die einzigartige Mischung aus pseudo-intellektueller Wichtigtuerei, jazzig anmutendem Hang zum Risiko und purer Spielfreude lässt Songs entstehen, die ebenso eingängig wie tiefgängig erscheinen. In Wahrheit ist Musik aber fu?r den Körper gemacht und gegen einen Groove sollte sich niemand wehren.

Mit Coversongs ihrer musikalischen Vorbilder wie Moop Mama und Seeed hat die Reise begonnen. Nun hat die Band auf den Straßen der Welt ihren Sound gefunden: Organische Beats, verpackt in spannenden Arrangements treffen auf energetische Soli, Rap und mehrstimmigen Gesang. BrassWoofer versprechen ein großes, buntes Paket, dessen Inhalt in einer Liveshow zum Grinsen anregt und wirklich jede Person mitreißt.