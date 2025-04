Eröffnungskonzert "SINN UND SINNLICHKEIT"

OPULENTES ORCHESTER

Als Sergei Rachmaninow in Dresden Richard Strauss‘ neueste Oper Salome hörte, war er von deren Orchestrierung überwältigt – und schuf unter diesem Eindruck seine 2. Sinfonie. Nachdem sein erster Versuch auf sinfonischem Gebiet desaströs geendet hatte, wurde der zweite Wurf ausgesprochen positiv aufgenommen. Mit großem Bogen und weitausschweifendem Fluss komponierte er, genau wie auch Strauss. Letzterer ließ allerdings mit Vorliebe Privates mit in seine Werke einfließen. So handelt seine Oper Intermezzo vom Eheleben: Kapellmeister Robert Storch wird darin von seiner Frau irrtümlich des Seitensprungs bezichtigt und gerät in ziemliche Not, bis das Malheur aufgeklärt ist. Und auch seine Vier letzten Lieder sind als Liebesbekenntnis an seine Frau, die Opernsängerin Pauline de Anha, zu deuten. Hochbetagt schrieb er diese vier opulenten Lieder rund um das Thema Abschied und Tod – doch ohne auch nur eine Spur von Trauer. Sie zeigen vielmehr das Müde-Werden eines alten Mannes am Ende seines Lebens.

GROSSE STIMME

Leah Gordon ist in Heidenheim längst keine Unbekannte mehr: 2019 sang sie die Elvira in Ernani, 2022 Elisabeth in Tannhäuser, ein Jahr später Elisabeth von Valois in Don Carlo. Die kanadische Sopranistin ist gern gesehener Gast an zahlreichen wichtigen Opernhäusern – von der Bayerischen Staatsoper bis hin zur Glyndebourne Festival Opera. Bei den diesjährigen Opernfestspielen ist sie als Artist in focus auch als Odabella in Verdis Attila zu erleben. Im Eröffnungskonzert wird sie von der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter der Leitung von Marcus Bosch begleitet, die zuletzt 2022 an der Brenz zu Gast war und für Furore sorgte.

PROGRAMM

Richard Strauss

Vier sinfonische Zwischenspiele aus der Oper Intermezzo op. 72

Vier letzte Lieder AV 150

Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow

Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27