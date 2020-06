Eröffnungskonzert

Sharon Carty - Mezzosopran

Christoph von Weitzel - Bariton

Werner van Mechelen - Baß-Bariton

Ulrich Pakusch - Klavier

Kann man überhaupt auf Holländisch oder Flämisch mit ihren, an Konsonanten so reichen Sprachen singen? Klingt das und sind die Menschen in ihrer Mentalität so spröde, wie uns manches Mal ihre Sprache entgegenkommt? Ist der englische Sprachraum die Wiege des Liedes?

Wie nahe sind die Lieder dieser Länder der Deutschen romantischen Liedtradition?

Was haben diese so unterschiedlichen Länder und Liedkulturen dieser drei Kultur- und Sprachräume gemeinsam, was trennt und unterscheidet sie?

Internationale Solisten aus Belgien, Irland und Deutschland bringen ihnen die Gefühle und die Mentalitäten der Menschen Ihrer Länder in den schönsten Volks- und Kunstliedern ihres Kulturraumes nahe. Die Künstler führen kenntnisreich, unterhaltsam und kurzweilig durch das Programm.